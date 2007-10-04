Открылась IV Международная выставка «Оружие и безопасность»

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ принял участие в открытии четвертой Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность - 2007». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министра.

«Эта выставка направлена на усовершенствование технической оснащенности правоохранительных и силовых структур, которые гарантируют безопасность личности, собственности, общества и государства, поиск и продвижение перспективных разработок новых видов вооружения, техники специального назначения, а также развитие военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами», - отметил министр экономики Украины А. КИНАХ.

По словам министра, успех предыдущих трех выставок «Оружие и безопасность» подтвердил высокий мировой авторитет Украины в сфере производства современных средств защиты и вооружений. Это еще раз свидетельствует, что отечественный научно-промышленный комплекс имеет значительный опыт разработки различных видов вооружения и специальных технических мероприятий.

«Благодаря объединению на одной площадке представителей министерств, заказчиков, зарубежных производителей, негосударственных структур безопасности, деловых кругов и общественности, выставка предоставляет уникальную возможность для успешного маркетинга всем участникам рынка индустрии защиты», - отметил руководитель экономического ведомства.