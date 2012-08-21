Украина приостановила экстрадицию подозреваемого в покушении на Путина

Это связано с рекомендацией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Решение об экстрадиции Осмаева в Россию было принято 14 августа - соответствующее постановление вынес апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу подозреваемого. Осмаев уже был заочно арестован Лефортовским районным судом Москвы.

Однако защита предполагаемого лидера ячейки группировки "Имарат Кавказ" обратилась в ЕСПЧ. В жалобе, направленной в Европейский суд, адвокаты указали, что в России Осмаев может подвергнуться пыткам и нечеловеческому отношению. ЕСПЧ запросил у Украины документы по этому делу, а на время их рассмотрения рекомендовал остановить экстрадицию.

"Экстрадиция уже была подготовлена, однако поскольку Украиной подписаны соответствующие международные конвенции, международное законодательство для нас является приоритетным и обязательным. Поэтому процедура была тут же приостановлена", - сообщил газете "Коммерсант" начальник отдела по связям со СМИ украинской Генпрокуратуры Юрий Бойченко.