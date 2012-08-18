Турецкий язык может стать региональным на юге Украины

Об этом заявил корреспонденту Укринформа председатель областного совета Виктор Пелых.

"Возможно, в сельских территориях - есть и турки у нас компактно живут, есть и татары, компактно живут, где больше процентов - они примут решение. Есть закон ("Об основах государственной языковой политики"), ну что нам делать? Мы законопослушные граждане. Будем выполнять", - отметил Пелых.

Как сообщили в Херсонской облгосадминистрации, согласно переписи населения, в области живут 3 тыс. 736 турок - в Чаплинском (больше всего - 2278), Новотроицком, Белозерском и других районах области.

Крымские татары, компактно проживающих в пгт Новоалексеевка Генического района, уже подняли вопрос о предоставлении крымскотатарскому языку статуса регионального на территории этого поселкового совета.