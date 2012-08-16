Двое подростков напали с ножом на таксиста
22:56, 16 августа 2012Общество
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В Снятинском районе Ивано-Франковской области сегодня двое парней напали с ножом на 31-летнего таксиста.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области злоумышленники забрали у него деньги и угнали автомобиль. Впоследствии машину оставили и пытались скрыться. Однако правоохранители задержали нападавших. Ими оказались уже неоднократно судимы 17 - и 18-летний юноши.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием "Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. А пострадавший таксист доставлен в травматологическое отделение Снятинской центральной районной больницы.
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