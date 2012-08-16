Журналисты нашли бабушку - «хозяйку» кота с билборда

Журналистам удалось пообщаться с бабушкой с прогремевшего на всю страну билборда «с котом».

Как выяснила «Комсомольская правда в Украине», Анна Ивановна Третьякова родилась и всю жизнь прожила в Архангельской области РФ на границе с Карелией.

В этом уголке российской глубинки нет не то что интернета, но и мобильной связи, отмечает издание.

О том, что она стала звездой украинской политики, Анна Ивановна с удивлением узнала от журналистов. Фото было сделано два года назад и впервые появилось на российском сайте о путешествиях. Кота дорисовали уже украинские мастера фотошопа.

К слову, у Анны Ивановны - четверо детей, шесть внуков, и семь правнуков. В общем, несмотря ни на какие политические взгляды, коту бы явно ничего не перепало, отмечает «Комсомолка».