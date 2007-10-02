ЕС призывает решить проблемы с поставками газа в Украину

Европейская Комиссия призывает российский «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны, сообщает Reuters.

«Комиссия была проинформирована «Газпромом» о проблеме, связанной с платежами за поставляемый в Украину газ, и возможности снижения поставок газа в Украину в случае, если не будет найдено приемлемое решение», - говорится в заявлении Еврокомиссии. «Комиссия призывает к незамедлительному решению этой проблемы», - отмечается в заявлении, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, «Газпром» направил сегодня своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

«Газпром» неоднократно ставил перед украинскими коллегами вопрос о скорейшем погашении долга за газ. Но никаких реальных действий не происходит. Учитывая приближение осенне-зимнего максимума потребления газа и систематическое невыполнение украинской стороной действующих контрактов, «Газпром» будет вынужден, в случае неурегулирования долга в октябре, начать сокращение поставок природного газа для потребителей Украины», - говорится в сообщении.

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.