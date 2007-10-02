Долг Газпрому нашелся: УкрГаз-Энерго должна RosUkrEnergo

ЗАО "УкрГаз-Энерго" подтверждает наличие долга перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) за поставленный природный газ и ведет активную работу по его погашению. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе "УкрГаз-Энерго".

"Такая задолженность существует, и компания ведет активную работу по погашению задолженности, включая привлечение кредитов", – сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил сумму задолженности.

По его словам, "УкрГаз-Энерго" надеется на понимание крупнейшего дебитора компании – НАК "Нафтогаз Украины". "От того насколько он быстро сможет решить этот вопрос, настолько будет зависеть скорость погашения долга", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ОАО «Газпром» направило своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. "Российская сторона полностью выполняет свою часть контракта. В то же время, задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1 млрд. 300 млн. долларов", – отмечено в заявлении.

При этом отмечено, что «Газпром» неоднократно ставил перед украинскими коллегами вопрос о скорейшем погашении долга за газ. "Но никаких реальных действий не происходит. Учитывая приближение осенне-зимнего максимума потребления газа и систематическое невыполнение украинской стороной действующих контрактов, «Газпром» будет вынужден, в случае неурегулирования долга в октябре, начать сокращение поставок природного газа для потребителей Украины", – сказано в заявлении.

Также в сообщении сказано, что согласованная на 2007 год цена газа для Украины полностью учитывает уровень платежеспособности украинской экономики. Украина готова к рыночному ценообразованию на газ.

"Газпром" ранее не упоминал о долге Украины за газ.

Напомним, что "Газпром" на прямую не поставляет газ в Украину.

"Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центрально-азиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 года – по 95 долл. за 1 тыс. куб. м, с января 2007 года – по 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Украина ежегодно потребляет около 75-76 млрд куб. м природного газа, собственная добыча составляет около 21 млрд куб. м.