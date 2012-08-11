В этом году в Крыму уже отдохнули 4 миллиона человек
14:21, 11 августа 2012Общество
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Крым с начала года посетили порядка 4 миллионов туристов, это на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011-го, сообщила пресс-служба крымского правительства.
80% живут в частном секторе
По данным властей, порядка 80% курортников предпочли жить на полуострове в частном секторе.
По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается отрицательная динамика турпотока в Ялте и других регионах южного берега, при этом возросло число отдыхающих в Судакско-Феодосийском регионе. Министерство туризма Крыма связывает такую ситуацию с активной рекламной кампанией Судака. Город в этом году отмечает 1800-летие.
Как сообщал УНИАН, крымские власти рассчитывают на приезд около 6 миллионов туристов в 2012 году.
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