В этом году в Крыму уже отдохнули 4 миллиона человек

По данным властей, порядка 80% курортников предпочли жить на полуострове в частном секторе.

По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается отрицательная динамика турпотока в Ялте и других регионах южного берега, при этом возросло число отдыхающих в Судакско-Феодосийском регионе. Министерство туризма Крыма связывает такую ситуацию с активной рекламной кампанией Судака. Город в этом году отмечает 1800-летие.

Как сообщал УНИАН, крымские власти рассчитывают на приезд около 6 миллионов туристов в 2012 году.