Погода на 2-7 октября

3 октября на территории Украины будет переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, северных и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 18-23°, в южной части до 25°, в западных областях 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4-5 октября в южной части, восточных и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков; температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, днем 19-24°, в Крыму до 27°. На остальной территории будет облачная погода с прояснениями; 4 октября пройдет дождь, 5 октября без существенных осадков, лишь в Карпатах и прикарпатских областях ожидается дождь; температура ночью 4-9° тепла, 4 октября в северных и центральных областях 7-12°, днем 13-18°. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

6-7 октября в южной части местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-15°, на побережье Крыма до 18°, днем 6 октября 19-25°, 7 октября 16-22°. На остальной территории временами дождь (7 октября в западных и северных областях без существенных осадков). Температура ночью 6-12° (7 октября в западных областях местами 3-5° тепла), днем 12-18°.

В г. Киеве и области 3 октября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня и вечером в Киеве и местами по области пройдет дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем около 20°; по области ночью 6-11°, днем 18-23°.

4-5 октября будет облачно с прояснениями. 4 октября временами ожидается дождь, 5 октября без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 октября 7-12°, 5 октября 4-9° тепла; днем 13-18°.

6-7 октября временами пройдет небольшой дождь, днем 7 октября без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.