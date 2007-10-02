Европа отстаивает румын и болгар в обмен на визовое упрощение украинцам

Европейская комиссия заявляет, что существует политическая договоренность с Украиной об установлении безвизового режима для граждан Румынии и Болгарии до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.

Об этом сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Криштиан ХУМАНН.

“Это политическая договоренность. И этот вопрос затрагивался на саммите в Киеве между двумя сторонами, и украинские власти сказали, что они на пути решения этого вопроса (введение безвизового режима для граждан Румынии и Болгарии – УНИАН)”, - сообщила она.

По словам К.ХУМАНН, равное отношение ко всем гражданам ЕС должно быть обеспечено до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС, и в этом, сказала она, нет ничего нового для украинской власти.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в интервью газете “Дело” заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной въездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.

В тот же день МИД Украины заявил, что рассмотрение вопроса о введении безвизового режима Румынии и Болгарии не связано с вступлением в действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и Европейским Союзом. В комментарии МИД отмечалось, что Украина не делит ЕС на старых или новых членов и, собственно, поэтому согласилась рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима Румынии и Болгарии. Этот вопрос, по сообщению МИД, в данный момент проходит внутригосударственные процедуры, и после их окончательного согласования будет принято соответствующее решение.

20 сентября Представитель Украины при ЕС Роман ШПЕК выразил свое возмущение комментариями Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, отметив, что ему очень досадно, что “такой уважаемый европейский институт прибегает к языку ультиматумов и шантажа”.

Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются его ратифицировать до конца года.

Президент Украины своими указами от 31 марта и 26 июля 2005 года ввел безвизовый режим для граждан ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна, если они прибывают на срок до 90 дней. 3 июля 2006 года правительство своим постановлением внесло соответствующие изменения в Правила въезда иностранцев и лиц без гражданства, их выезда из Украины и транзитного проезда по ее территории.

Румыния и Болгария присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.