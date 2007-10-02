Как проголосовал Донецк (предварительные результаты)

В Донецке на внеочередных парламентских выборах 30 сентября за Партию регионов проголосовали 76% избирателей, за Социалистическую партию Украины - только 1% избирателей.

Как передает коррсепондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"По политическим силам, которые пользовались благосклонностью жителей города Донецка, Партия регионов - 76%, Блок Юлии Тимошенко в среднем по городу - 4%, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 3,2%, Коммунистическая партия Украины - 7%, блок "Наша Украина - Народная самооборона" - 2%. Против всех проголосовало 2%. Социалистическая партия Украины в городе Донецке получила 1%", - сказал мэр.