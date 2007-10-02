В Севастополе окружком пересчитает голоса в 3 избирательных участках

В Севастополе окружная избирательная комиссия 225-го ТИО зарегистрировала и передала в Центризбирком данные по 156 из 187 протоколов участковых комиссий (83,42%), сегодня окружком вместе с членами участковых комиссий будет пересчитывать голоса избирателей в 3 избирательных участках, и будет параллельно завершать регистрацию протоколов УИК.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила секретарь окружной избирательной комиссии Анна ПОЛИЩУК (квота БЮТ). По ее словам, доклад в ЦИК по 156 обработанным и зарегистрированным протоколам УИК был осуществлен по состоянию на 19.33 1-го октября, после чего заседание комиссии уже не проводилось. Свою работу в режиме заседания окружком продолжит сегодня.

А.ПОЛИЩУК также поделилась своими наблюдениями. По ее информации, по состоянию на 13.45 по результатам сданных 90 протоколов участковых комиссий голосов БЮТ получил 4 тыс. 404 голоса, «а затем, когда в окружком сдали еще 66 протоколов, в целом у БЮТ стало 7 тыс.735 голосов, то есть увеличилось всего на 3 тысячи голосов». А.ПОЛИЩУК считает это «несколько странным», как и то, что СПУ по состоянию на 13.45, опять же по данным утвержденных 90 протоколов УИК, имела 2 тыс. 498 голосов, а под вечер, на 19.33, за данным еще 66 протоколов, у них уже было 4 тыс. 300 голосов.

Как сообщил УНИАН член ОИК Владимир ДЕРЯБКИН (квота «НУ-НС»), возвращение окружкомом протоколов УИК на переоформление происходило, по его мнению, в связи с особым «педантизмом окружной комиссии, то есть ставятся такие требования, о которых даже не говорили преподаватели, когда проводили занятия с членами комиссий; я, честно говоря, впервые с таким столкнулся».

В то же время, как сказал В.ДЕРЯБКИН, пересчет голосов в трех участках будет осуществляться в связи с нарушениями при упаковке и оформлении бюллетеней для перевозки из УИК в ОИК. По его словам, бюллетени должны быть плотно обернуты бумагой, упакованы, с проставленными печатями, подписанные, а некоторые комиссии, неизвестно по каким причинам, скажем, кладут бюллетени в большую коробку, и потом настаивают, что все у них оформлено по закону. А в действительности в эту коробку «могут и мину подложить, и бюллетени достать, и новые положить». Как сказал член ОИК, одна из комиссий привезла поврежденный пакет с бюллетенями, и поэтому будет также проходить пересчет голосов.

По мнению В.ДЕРЯБКИНА, «если рассмотрение возможных жалоб не будет нас отвлекать, то сегодня до конца дня комиссия завершит прием и регистрацию протоколов УИК».