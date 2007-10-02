На границе Украины задержали контрабанду - $3 миллиона

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» на границе с Молдовой пограничники, сотрудники СБУ и таможни выявили 54 пакета с иностранной валютой – американскими долларами. Деньги пытались вывезти в Молдову.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, грузовой автомобиль «Мерседес» с прицепом, за рулем которого был наш соотечественник, на первый взгляд никаких подозрений не вызывал. Но стражи порядка, осмотрев транспортное средство тщательнее, обнаружили в кузове прицепа тайник с 54 пакетами. Тайник был устроен в буксировочной балке. По предварительному подсчету, в пакетах оказалось около 3 миллиона долларов, однако окончательная сумма будет указана позже.

Как напомнили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы, два года назад в Луганской области пограничники предотвратили попытку перемещения в Российскую Федерацию свыше 3 миллионов 50 тысяч долларов, которые перевозили за дверной обшивкой легкового автомобиля.