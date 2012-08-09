Мать Оксаны Макар: Все будет хорошо, пожизненное они получат все

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой заявил журналистам в перерыве очередного заседания Центрального районного суда Николаева по делу против троих подозреваемых в убийстве О.Макар.

«Стратегия защиты в том, что она занималась проституцией, - полностью провалилась, - сказал В.Василюк. – Нет в деле ни одного доказательства того, что Оксана этим занималась».

Отвечая на вопросы о двух протоколах о занятиях проституцией, которые были составлены на О.Макар и о которых упоминали сотрудники интерната, в котором училась девушка, В.Василюк ответил, что эти документы сфальсифицированы. По его мнению, не была установлена личность О.Макар. Ее имя было записано лишь с ее слов, а в качестве подтверждающего документа назывался студенческий билет.

«Оксана не была студенткой и не имела студенческого билета», - пояснил В.Василюк.

При этом он добавил, что в протоколе не указаны ни свидетели, ни понятые, а О.Макар якобы просто стояла возле дома, где ее и задержали.

«Это обычная работа милиции. Они ловят каких-то девушек, составляют протоколы, чтобы показать свою работу, что они борются с проституцией», - убежден В.Василюк.

Неявку в суд на сегодняшнее заседание двух свидетельниц – подруг О.Макар адвокат расценил как их нежелание подтверждать информацию о девушке, которая была зачитана на предыдущем заседании 7 августа.

Такого же мнения придерживается и мать погибшей Т.Суровицкая.

«Насчет проституции – это все сфабриковано. Оксана никогда не занималась проституцией», - подчеркнула она.

На заседании 7 августа руководители интерната, в котором училась О.Макар, сообщили, что девушка «проявляла нездоровый интерес к противоположному полу», а также то, что в 10 лет О.Макар якобы изнасиловали. К тому же в деле есть два протокола на О.Макар за проституцию. Адвокат одного из трех обвиняемых заявил, что в связи с этим статьи обвинения могут быть переквалифицированы.

Комментируя это заявление, Т.Суровицкая высказала уверенность, что переквалификация преступления, на которой настаивает защита подсудимых, невозможна.

«Ничего у них не получится. Мы уверены, что будет самый суровый приговор. Пожизненное они получат все. Я в это верила с первой секунды. И я не отойду, буду бороться до конца. В конце августа все решится. Все будет хорошо», - подчеркнула она.

На сегодняшнем заседании судья также зачитывала данные экспертизы, устанавливающие причины смерти О.Макар. При этом заседание проходило в закрытом режиме, так как речь шла об интимных деталях.

Кроме того, суд рассматривал вопрос о том, кто из подозреваемых поджег О.Макар. Из свидетельств троих подсудимых это понять невозможно. По мнению В.Василюка, подсудимые постоянно меняют свои показания, и поэтому суд будет делать выводы не основании их показаний, а на основании протоколов и экспертиз.

На следующем заседании, которое должно состояться во вторник, 14 августа, суд планирует допросить судмедэксперта Дерюгину, которая осматривала О.Макар.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу О.Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).