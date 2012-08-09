В Черниговской области упал самолет: пилот погиб
15:59, 09 августа 2012Общество
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Во время проведения химической обработки сельскохозяйственных угодий ООО "Артания-Агро" упал самолет Z-37.
Сегодня в оперативно-координационный центр ТУ МЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что возле с. Новоселовка Борзнянского района, во время проведения химической обработки сельскохозяйственных угодий ООО "Артания-Агро", произошло падение самолета Z-37.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пилот самолета погиб на месте авиакатастрофы.
Причина падения устанавливается следственно-оперативной группой Борзнянского ГО УМВД Украины в области.
На месте происшествия работает оперативная группа службы гражданской защиты Борзнянского района ТУ МЧС Украины в Черниговской области.
Проверку по факту аварии осуществляют соответствующие следственные органы.
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