Томенко думает, что Черновецкий в тупике

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что по итогам выборов Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен был бы добровольно написать заявление об отставке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что во время избирательной кампании тема оценки ситуации в столице Украины была одной из главных у всех ключевых политических игроков. Большинство партий высказались за необходимость смены киевской власти и принятия одним из первых в новом парламенте решения о досрочных выборах городского председателя и состава Киевсовета, отметил он. В частности, кроме Блока Юлии Тимошенко, который с первого дня формирования большинства в интересах Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО действовал как оппозиционная сила и добивался досрочных выборов киевского мэра, эту позицию во время выборов поддержали „Наша Украина”, Партия регионов и Блок Литвина, сказал Н.ТОМЕНКО вчера в эфире ICTV.

В то же время, по его словам, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО постоянно отмечала, что оппозиционеры мешают ей работать, а Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ как „мэр всех киевлян” является популярным человеком, которому доверяют большинство граждан. „Покольку история с городским референдумом о недоверии городскому председателю из-за несовершенства законодательства не реализована, то выборы можно считать своеобразной формой такого референдума”, - считает Н.ТОМЕНКО. Так, по его мнению, “если посмотреть на сегодняшние результаты голосования в Киеве, то только сумма показателей БЮТ (47%) и „Нашей Украины” (16%) дает уже 63% голосов, что свидетельствует о том, что большинство киевлян выразили недоверие нынешнему мэру. Если к этому добавить еще 15% Партии регионов и 7% Блока Литвина, то можно говорить о тотальном невосприятии киевлянами Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Вчерашнюю сессию Киевсовета, на которой, по словам Н.ТОМЕНКО, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пошла на беспрецедентные шаги, “решив доворовать остатки столичной земли”, один из лидеров БЮТ расценил как “понимание тупика киевской властью”. (1 октября Киевсовет без участия фракций БЮТ, Партии регионов и депутатской группы Кличко поддержал выделение более 400 земельных участков, которые были внесены в повестку дня сессии без информации об этих землях, кроме регистрационного номера дела - УНИАН).

„Согласно устоявшимися демократическим традициям, городской председатель Киева должен был бы не мучить в дальнейшем киевлян и добровольно написать заявление об отставке, а новый состав парламента - принять решение о досрочных выборах Киевского городского председателя и избрании нового состава Киевского городского совета”, - считает Н.ТОМЕНКО.