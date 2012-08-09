Из Украины выдворили вора в законе Жору Ланчхутского

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, Г.Жгенти несколько дней назад задержали сотрудники уголовного розыска столичной милиции.

По информации, имеющейся у оперативников, он пытался контролировать и координировать действия этнических воровских групп, так называемых карманников и барсеточников.

Ранее осужденный за сделки с наркотиками, Г.Жгенти почти год незаконно находился на территории Украины. Задержанный утверждал, что приехал в Киев на лечение.