Из Украины выдворили вора в законе Жору Ланчхутского
13:33, 09 августа 2012Общество
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Из Украины выдворили 48-летнего грузинского «вора в законе» Георгия Жгенти по кличке «Жора Ланчхутский».
Жгенти приехал "лечиться"
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, Г.Жгенти несколько дней назад задержали сотрудники уголовного розыска столичной милиции.
По информации, имеющейся у оперативников, он пытался контролировать и координировать действия этнических воровских групп, так называемых карманников и барсеточников.
Ранее осужденный за сделки с наркотиками, Г.Жгенти почти год незаконно находился на территории Украины. Задержанный утверждал, что приехал в Киев на лечение.
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