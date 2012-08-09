В Херсоне зарезали представителя Российского морского регистра судоходства

Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на управление МВД в Херсонской области.

По данным милиции, 56-летний житель Херсона скончался утром в среду в карете скорой помощи от полученного ранения.

"Предварительная причина смерти - острая потеря крови в результате проникающего ножевого ранения живота", - говорится в сообщении.

С места преступления изъяты вещи пострадавшего. На место происшествия выезжало руководство областного управления МВД, Херсонского городского управления милиции и Суворовского райотдела милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и выяснению всех обстоятельств преступления.

Как уточнили в одесском региональном управлении регистра, убит Геннадий Курлов, он руководил херсонским участком николаевского отделения Российского морского регистра судоходства.

Российский морской регистр судоходства имеет несколько подразделений в Украине - в Одессе, Измаиле, Киеве, Крыму, Мариуполе, Николаеве и Севастополе. В николаевское подразделение входит херсонский участок. Подразделение в Измаиле включает еще три участка.