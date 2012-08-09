Скачок цен на чай превысил все прогнозы

Из-за неурожая в крупнейших странах-производителях цены на чай в мире выросли до максимума за 2,5 года. Производство чая упало, в частности, из-за засухи в Кении и муссонных дождей в Шри-Ланке, сообщает Lb.ua со ссылкой на Financial Times.

Оптовая стоимость элитного сорта черного чая выросла на 41% - до $4 за килограмм. В ООН при этом уверяют, что розничные цены на чай вырастут лишь слегка.

«Можно ожидать, что это повлияет на розничный рынок в определенной мере, но конкуренция среди ритейлеров настолько высока, что существенных изменений не произойдет», — считает эксперт ООН Кайсон Чанг.

Вместе с тем, аналитики ожидают дальнейшего роста цен на чай из-за падения производства.

По данным FT, производство чая в Кении за последние полгода упало на 11,5%. Индия и Шри-Ланка сократили производство почти на 10%. Крупнейшие импортеры чая — Россия, Великобритания, Пакистан и страны Ближнего Востока — увеличили запасы чая в последние несколько месяцев, что временно поможет удержать рост цен, считают трейдеры.

Напомним, что наивысшей отметки цены на чай достигли в конце 2009 года - $5,45 за килограмм.