Дизель-поезд столкнулся с грузовыми вагонами: 7 пострадавших

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 21.10 8 августа на железнодорожной станции Фащевка Перевальского района произошло столкновение дизель-поезда сообщением Дебальцево – Довжанский с четырьмя вагонами с углем, которые отцепились от грузового поезда.

Жертв нет. В результате происшествия пострадали семь человек (пассажиры и проводник дизель-поезда), из которых три человека (один - в тяжелом состоянии и 2 - в состоянии средней степени тяжести) госпитализированы в Перевальскую центральную районную больницу.

С рельсов сошли 3 грузовых вагона, повреждены локомотив и вагон дизель-поезда.

Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Проводятся работы по выгрузке угля и установке вагонов на рельсы.

К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.