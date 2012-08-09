Дизель-поезд столкнулся с грузовыми вагонами: 7 пострадавших
В Луганской области в результате столкновения дизель-поезда с грузовыми вагонами пострадали семь человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 21.10 8 августа на железнодорожной станции Фащевка Перевальского района произошло столкновение дизель-поезда сообщением Дебальцево – Довжанский с четырьмя вагонами с углем, которые отцепились от грузового поезда.
Жертв нет. В результате происшествия пострадали семь человек (пассажиры и проводник дизель-поезда), из которых три человека (один - в тяжелом состоянии и 2 - в состоянии средней степени тяжести) госпитализированы в Перевальскую центральную районную больницу.
С рельсов сошли 3 грузовых вагона, повреждены локомотив и вагон дизель-поезда.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
Проводятся работы по выгрузке угля и установке вагонов на рельсы.
К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.