Программа пребывания Азарова в Сумской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

В частности, глава правительства планирует ознакомиться с работой ПАО «Бель Шостка Украина» и Шосткинского казенного предприятия «Казенный завод «Импульс».

Он также примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию в Сумах жилого дома, построенного по программе ипотечного кредитования.