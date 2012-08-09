Программа пребывания Азарова в Сумской области

06:18, 09 августа 2012
Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров в четверг, 9 августа, посетит с рабочей поездкой Сумскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

В частности, глава правительства планирует ознакомиться с работой ПАО «Бель Шостка Украина» и Шосткинского казенного предприятия «Казенный завод «Импульс».

Он также примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию в Сумах жилого дома, построенного по программе ипотечного кредитования.

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