Михалков снова поборется за ”Оскар”

08:00, 02 октября 2007
Общество
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Картина "12" выдвинута на соискание кинопремии

Никита Михалков
Картина Никиты Михалкова "12" выдвинута от России на соискание кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм года".

Согласно правилам американской киноакадемии, комиссия рассматривала фильмы, вышедшие в прокат с 1 октября 2006 года по 30 сентября 2007 года. Всего обсуждалось 9 лент, среди которых были также "Артистка" Станислава Говорухина, "Волкодав" Николая Лебедева, "Груз 200" Алексея Балабанова, "Изгнание" Андрея Звягинцева и "Путешествие с домашними животными" Веры Сторожевой.

По результатам открытого обсуждения и тайного голосования большинством голосов был определен победитель - лента Никиты Михалкова, передает ИТАР-ТАСС.

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