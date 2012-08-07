В колонии Тимошенко учли американский опыт
В Качановской исправительной колонии № 54, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, оборудовано помещение для проведения судебного заседания в режиме видеоконференции.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Харьковской области.
Помещения для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференций оборудуются в исправительных колониях и в СИЗО, «учитываются европейский и американский опыт», а также во исполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины, поручений Президента Украины и Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.
«Учитывая европейский и американский опыт, в настоящее время силами учреждений области ведется работа по проведению ремонтных работ по обустройству данных помещений для дальнейшей проводки телекоммуникационных сетей и оборудования органами Государственной судебной администрации, в расчете не менее 2 помещений в каждой и 5 - в Харьковском следственном изоляторе. Так, в Качановской исправительной колонии № 54 и в Харьковском СИЗО оборудованы по одному помещению и уже проведены два судебных заседания в режиме видеоконференций», - говорится в сообщении ГПтС.
В то же время пенитенциарная служба сегодня устроила для журналистов пресс-тур, во время которого предусматривается посещение и ознакомление с обустройством и работой комнат для проведения видеоконференций в Качановской исправительной колонии, Харьковском СИЗО и ЦКБ «Укрзализныци», где в настоящее время проходит курс лечения Ю.Тимошенко.