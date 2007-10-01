НУ-НС завершил параллельный подсчет голосов в Полтавской области

Полтавский региональный избирательный штаб Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" закончил параллельный подсчет результатов голосования. По информации пресс-центра областного штаба Блока, в регионе лидирует Блок Юлии Тимошенко, за который отдали свои голоса 37,59% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, трехпроцентный барьер, по данным параллельного подсчета голосова, также преодолели: Партия регионов - 24,63%, "Наша Украина - Народная Самооборона" - 14,39%, КПУ- 6,42% и Блок Литвина - (4,87%). Согласно результатам параллельного подсчета "Нашей Украины - Народной Самообороны", Социалистическая партия получила лишь 2,99% голосов избирателей.

"На Полтавщине в целом выборы прошли нормально, без значительных нарушений", - сообщил заместитель руководителя Полтавского регионального штаба Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" Владимир БОБЕРСКИЙ.