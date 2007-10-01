В Донецкой области проблемы остались только в Макеевке

В Донецкой области наибольшие проблемы с обработкой и отправкой в Центральную избирательную комиссию избирательных протоколов остались только в 47-м округе в Макеевке. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель рабочей группы по вопросам содействия органам исполнительной власти и органам местного самоуправления на выборах Александр ТРЕТЬЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, утром проблемы с оперативной подготовкой документов были в территориальном избирательном округе №41 в Донецке, №42 в Артемовске, №43 в Горловке, №№ 46 и 47 в Макеевке и №51 - в Краматорске.

А.ТРЕТЬЯК отметил, что "протоколы составлялись некачественно, люди не прошли соответствующую подготовку".

"К сожалению, недостаток времени привел к тому, что многие протоколы составлялись некачественно, люди не прошли соответствующую подготовку. И когда председатели комиссий окружных принимали эти протоколы, они высказывали свои замечания и возвращали протоколы на доработку", - сказал А.ТРЕТЬЯК, указав, что это "первая проблема".

Вторая проблема, по его мнению, исходила от наблюдателей, "которые были на участках, где возникал ряд вопросов, ряд претензий". "И каждая такая жалоба, которая поступала в окружную комиссию, рассматривалась внимательнейшим образом - в среднем от получаса до двух часов”, - отметил А.ТРЕТЬЯК. При этом он подчеркнул, что "по каждому такому факту проводилось разбирательство членами комиссий".

А.ТРЕТЬЯК выразил уверенность, что по избирательному округу №47 "из 116 осталось порядка 17-18 участковых комиссий, которые работают над устранением недостатков и сдают все документы в окружную комиссию".

А.ТРЕТЬЯК разъяснил, что "Макеевка - город очень разбросанный по территории и, к сожалению, получилось так, что больше всего претензий к порядку оформления документов там".

"Сейчас там работает группа специалистов-консультантов, юристов, сотрудников правоохранительных органов. Мы надеемся, что в течение ближайших двух-трех часов мы этот округ тоже закроем, и претензий у нас по этой теме больше не будет", - заверил руководитель рабочей группы.