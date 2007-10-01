БЮТ: представители Партии регионов откровенно фальсифицируют подсчет

Блок Юлии Тимошенко требует от Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов немедленно установить контроль за подсчетом голосов и защитить народный выбор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на данный момент, по оперативным отчетам местных организаций и наблюдателей БЮТ на выборах, “в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Крыму происходит попытка фальсификаций результатов голосования 30 сентября 2007 года и ревизии народного волеизъявления на отдельных участках”.

Как заявляют в пресс-службе БЮТ, представители Партии регионов в участковых и окружных комиссиях мешают установлению объективных результатов выборов: “переписывают протоколы голосования, откровенно фальсифицируют подсчет голосов”. “Цель подобных манипуляций очевидна: увеличить собственные результаты на выборах и провести в парламент политического вассала – СПУ МОРОЗА”, - считают в БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко предостерегает те политические силы, которые хотят “путем обмана людей и фальсификации пролезть в Верховную Раду: 30 сентября народ Украины провозгласил свой приговор - изменникам в украинском парламенте не место”. “А поэтому любые попытки исказить народное волеизъявление будут оценены в соответствии с нормами Уголовного кодекса. Из кресла спикера на тюремную скамью – это полностью реальный путь для некоторых обанкротившихся политиков”, - отмечают в БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко обращается к Центральной избирательной комиссии и правоохранительным органам с требованием немедленно установить контроль за подсчетом голосов и защитить народный выбор.

Блок Юлии Тимошенко предупреждает всех потенциальных фальсификаторов о неминуемой уголовной ответственности за преступление.