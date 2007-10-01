Крым: Людские ресурсы уже на пределе

В окружных комиссиях Крыма заявляют, что прием протоколов от участковых комиссий ведется в режиме «нон-стоп», однако людские ресурсы уже на пределе. Так корреспонденту УНИАН прокомментировали представители ряда окружкомов Крыма ситуацию с якобы медленным подсчетом голосов в автономии.

К примеру, в окружной комиссии территориального избирательного округа №2 (включает Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма) сообщили, что работа ведется «в режиме нон-стоп». При этом, по словам собеседника агентства, объем работы очень большой, а люди в комиссиях работают уже вторые сутки и очень устали.

В окружкоме территориального избирательного округа №3 (включает Джанкой, Армянск, Красноперекопск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы) заявили, что претензии относительно медленного подсчета голосов необоснованны. «Несправедливы подобные претензии именно к нам (к окружкомам Крыма – УНИАН)», - отметили в окружкоме. По словам члена окружкома №3 Сергея КУЛИКА, в ситуации виновата, в том числе, система партийных квот в комиссиях. С.КУЛИК отметил, что в комиссиях из-за этого зачастую работают непрофессионалы, а состав комиссий очень часто меняется. По данным члена окружкома, до выборов на его округе поменялось 35% членов комиссий. При этом С.КУЛИК добавил, что непрофессиональный состав комиссий – проблема не только Крыма, но и Украины в целом.

В некоторых других окружкомах Крыма комментарий получить не удалось – там либо не отвечают телефоны, либо члены комиссий говорят, что очень заняты приемом протоколов и просят не отвлекать их от работы.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правоохранительным органам немедленно осуществить проверку причин задержки подсчета голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах. Обеспокоенность Президента вызывает задержка с подсчетами голосов в восточных и южных областях Украины, а именно – в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Автономной Республике Крым. «Этот процесс имеет признаки затягивания», - отметил В.ЮЩЕНКО.