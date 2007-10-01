ЦИК обработала 84,58% протоколов

На 18.14, по данным ЦИК, обработано 84,58% протоколов УИК.

Согласно данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 32,82% избирателей, за БЮТ - 31,74%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,83%, за Коммунистическую партию Украины – 5,25%, за Блок Литвина – 4,00%, за Социалистическую партию Украины – 3,04%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,19%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,76%, за Партию зеленых Украины – 0,37%, за Блок Людмилы Супрун – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,66% избирателей.