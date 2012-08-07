Немец пытался вывезти из Украины золотые слитки на полмиллиона

Как сообщили УНИАН на Львовской таможне, золото пытался вывести из Украины гражданин Германии.

Во время углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении, в нише для хранения запасного колеса таможенники нашли полиэтиленовый мешок, в котором были золотые слитки и цепочка из металла желтого цвета с металлическим кулоном белого цвета.

Впоследствии в сумке, которая тоже находилась в багажнике, под личными вещами были еще обнаружены золотые слитки. По сообщению таможни, в целом было найдено 52 слитка весом 5, 50, и 100 граммов 999,9 пробы. На всех слитках есть клеймо банка, где указаны их масса и проба. В целом изъято более одного килограмма золотых слитков, ориентировочная стоимость которых превышает 500 тыс. грн.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 и 483 Таможенного кодекса Украины.