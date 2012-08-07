Убитый эколог неоднократно получал угрозы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, напомнив, что 1 августа в Днепропетровске В.Гончаренко был жестоко избит. От полученных травм руководитель общественного движения "За право граждан на экологическую безопасность" умер 4 августа в больнице.

Н.Томенко отметил, что 27 июля В.Гончаренко дал пресс-конференцию, на которой озвучил информацию о нахождении в Саксаганском районе Кривого Рога 180 тонн химически загрязненного и радиоактивного металлолома.

Коллеги и общественность однозначно связывают убийство эколога с его профессиональной экологической и общественной деятельностью. По информации в СМИ, В.Гончаренко неоднократно получал угрозы со стороны неизвестных, говорится в сообщении.

«В Украине стали неединичными случаи избиения и смерти журналистов из-за их профессиональной деятельности, но убийство активного общественного деятеля и эколога - это вопиющий прецедент в украинский практике, который означает, что власть довела страну до авторитарного коррумпированного режима», - заявил Н.Томенко.

Ввиду такой ситуации, заместитель председателя парламента обратился к В.Захарченко с требованием провести оперативное, всестороннее и объективное расследование дела об убийстве В.Гончаренко, а также проинформировать общественность о его результатах.