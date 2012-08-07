Убитый эколог неоднократно получал угрозы
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко направил обращение министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко относительно убийства известного украинского эколога Владимира Гончаренко.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, напомнив, что 1 августа в Днепропетровске В.Гончаренко был жестоко избит. От полученных травм руководитель общественного движения "За право граждан на экологическую безопасность" умер 4 августа в больнице.
Н.Томенко отметил, что 27 июля В.Гончаренко дал пресс-конференцию, на которой озвучил информацию о нахождении в Саксаганском районе Кривого Рога 180 тонн химически загрязненного и радиоактивного металлолома.
Коллеги и общественность однозначно связывают убийство эколога с его профессиональной экологической и общественной деятельностью. По информации в СМИ, В.Гончаренко неоднократно получал угрозы со стороны неизвестных, говорится в сообщении.
«В Украине стали неединичными случаи избиения и смерти журналистов из-за их профессиональной деятельности, но убийство активного общественного деятеля и эколога - это вопиющий прецедент в украинский практике, который означает, что власть довела страну до авторитарного коррумпированного режима», - заявил Н.Томенко.
Ввиду такой ситуации, заместитель председателя парламента обратился к В.Захарченко с требованием провести оперативное, всестороннее и объективное расследование дела об убийстве В.Гончаренко, а также проинформировать общественность о его результатах.