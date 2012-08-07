Из-за засухи упал прогноз на урожай кукурузы

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Первый прогноз наш — 23 млн тонн, но я его снизила до 21 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко.

По ее словам, прогноз урожая снижен за счет снижения вследствие засухи урожайности культуры в основных кукурузосеющих областях.

«В таких кукурузных областях, как Днепропетровская с колоссальной площадью более 500 тыс. га, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, где большие посевные площади и где кукуруза была страховой культурой (ею пересевали погибшие озимые), ситуация с кукурузой очень плохая. Идет полностью высыхание растений, в кочанах, которые завязались, нет наполнения зерном, поскольку высокие температуры в период опыления привели к стерилизации пыльцы», - пояснила эксперт. По ее словам, за счет жары и засухи в этих областях будет потеряно до 30% урожая. Она отметила, что сейчас часть посевов кукурузы скашивают на биомассу, чтобы не потерять культуру.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году, в том числе ожидается урожай кукурузы в объеме 23 млн тонн.