Украинка продавала 4-летнего сына как донора для изъятия у него почки

16:58, 01 октября 2007
Общество
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Первое в Украине раскрытие такого рода преступления

Сегодня сотрудники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 36-летнюю гражданку Украины, которая пыталась продать своего четырехлетнего сына как донора для изъятия у него почки.

Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, женщина была задержана во время получения от заказчика 45 тыс. дол. США.

В сообщении отмечается, что это первое в Украине раскрытие такого рода преступления.

Что же касается задержанной, отмечают стражи порядка, то она некоторое время назад пыталась продать своего ребенка для изъятия у нее органов за 50 тыс. дол., однако желающих не нашлось.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту торговли человеческими органами.

 

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