В ДТП попали две машины, перевозившие избирательные бюллетени

В Черниговской области сегодня около 5.00 на 107-м км Московского шоссе (в районе Бахмача) в ДТП попали два автомобиля, перевозившие избирательные бюллетени из Сосницкого района в окружную избирательную комиссию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из участников ДТП.

По его информации, участок дороги, где произошла авария, находится на ремонте и плохо освещен.

Водитель автомобиля ВАЗ, в котором находились пятеро членов ОИК, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Москвич-АЗЛК», где находились четверо членов ОИК.

Никто из участников серьезно не пострадал, они отказались от госпитализации. Избирательные бюллетени доставлены в окружную избирательную комиссию территориального избирательного округа №218.