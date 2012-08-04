Адвокат: милиция игнорирует заявление об изнасиловании

Об этом заявил УНИАН адвокат девушки Сидор Кизин.

По его словам, больше месяца назад Наталия Розгон возвращалась на велосипеде после работы из Любара в село Малая Деревичка, когда на нее напали двое пьяных юнцов на автомобиле. «Девушке поломали велосипед, порвали одежду, пытались изнасиловать, после чего жестоко избили до потери сознания. Мужчины с места преступления скрылись, однако Наталья узнала одного из нападающих", - сказал адвокат.

На следующий день Н.Розгон с сотрясением мозга в тяжелом состоянии была госпитализирована в Любарскую районную больницу, где пролежала более 20 дней. Потерпевшая сразу написала заявление в милицию, однако Любарским райотделом милиции до сих пор не возбуждено уголовное дело. В настоящее время состояние девушки опять ухудшилось, она повторно госпитализирована в больницу.

Адвокат обратился к генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и возбудить уголовное дело по факту нападения на Н.Розгон. Он также попросил прокуратуру провести проверку законности действий руководства Любарского райотдела милиции, «поскольку не сделано ничего, чтобы установить личности насильников, разыскать и задержать преступников».

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша сообщила УНИАН, что прокуратурой Любарского района уже начата проверка информации, обнародованной в местных СМИ о бездеятельности работников райотдела милиции.

"В публикациях речь шла о том, что правоохранители якобы не возбуждают уголовное дело по факту избиения и попытки изнасилования девушки, которая сразу после совершения на нее нападения обратилась в милицию. В настоящее время прокуратурой района истребованы соответствующие материалы в райотделе УМВД Украины в области для изучения и принятия законного решения. Одновременно приняты меры для получения объяснений от участников происшествия. О результатах проверки будет сообщено по ее окончании", - сказала Т.Гоша.