В Киевсовете подрались депутаты

Драка в сессионном зале Киевского городского совета возникла из-за того, что депутаты от оппозиции выявили факт того, что в голосовании была задействована карточка депутата, отсутствующего на заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА. В то же время, она не назвала фамилии этого депутата. «То, что сейчас произошло, не означает, что провоцируются какие-то драки. Мы прошлись по рядам и посмотрели, какие карточки голосуются без депутатов. Мы просим депутатов голосовать только личными карточками. Других требований у нас нет», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА. По ее словам, оппозиционные к нынешней власти Киева депутаты будут следить за этим до окончания заседания сессии.

Она также отметила, что депутаты от БЮТ, а также других фракций, которые сегодня выступают вместе с ними, будут настаивать на проведении поименной регистрации всех присутствующих депутатов Киевсовета и будут отслеживать, кто принимает участие в принятии решений о раздаче земель в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, группа Кличко, фракции БЮТ и Партии регионов заявили, что не будут принимать участие в работе сегодняшней сессии Киевсовета.

В.КЛИЧКО информировал, что представители трех фракций, отказавшихся принимать участие в голосовании, будут наблюдать за работой депутатов, и в случае необходимости будут блокировать трибуну.

По его словам, из 600 вопросов повестки дня сегодняшней сессии Киевского городского совета около 400, которые носят земельный характер, внесены без проектов решений. «Эта сессия сделана специально для того, чтобы провести эти вопросы под «шумок» выборов в ВР», - выразил уверенность В.КЛИЧКО. Он уверен, что сейчас секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ будет делать все возможное, чтобы эти земельные вопросы прошли.

Через несколько минут после начала голосования в зале началась драка между несколькими депутатами. О.ДОВГИЙ обратился к работникам милиции, находящимся в сессионном зале, чтобы прекратить «физическую провокацию, устроенную депутатами БЮТ». Он отметил, что сессия будет проходить в соответствии с регламентом, и все вопросы будут решаться исключительно путем волеизъявления депутатов, а не путем физических потасовок.

После этого часть депутатов вышла в кулуары.

О.ДОВГИЙ призвал депутатов продолжить свою работу в зале.