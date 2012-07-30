На суд по делу об убийстве 5 сотрудниц Приватбанка вызывали скорую

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в небольшом зале судебных заседаний собрались многочисленные родственники и погибших, и обвиняемых, представители прокуратуры, два адвоката обвиняемых, а также журналисты, операторы. В зал суда под конвоем были доставлены и пятеро обвиняемых. Родственники пострадавших пришли на заседание с цветами и фотографиями погибших, снимки они развернули в сторону обвиняемых.

Но заседание суда длилось буквально считанные минуты. Судья Станислав Кутья сообщил, что не прибыли трое адвокатов обвиняемых. Один адвокат предоставил суду свое заявление о том, что находится в отпуске, два других не прибыли в суд по неизвестным причинам.

Однако прокуратура выступила с заявлением, что данное уголовное дело суд не может рассматривать в отсутствие адвокатов. Поэтому судья перенес заседание на 20 августа.

После объявления о переносе заседания в тесном, душном зале началась эмоциональная перепалка между собравшимися родственниками. Родственники погибших возмущались тем, что суд умышленно затягивается, тогда как необходимо скорейшее его завершение и объявление смертного приговора обвиняемым. Родственники с другой стороны стали доказывать, что сегодня нельзя к задержанным относиться как к убийцам, так как судом еще не доказана их вина.

После окончания короткого заседания близкие погибших, некоторые из которых приехали из Днепропетровска, Шахтерска, Старобешево, еще долго не могли покинуть судебный зал, некоторые стали плакать. 56-летнему отцу одной из убитых девушек Александру Гурцеву стало плохо, его стали поливать водой, дали валидол и вызвали «скорую помощь».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в Донецке при попытке разбойного нападения на отделение «ПриватБанка» погибли пятеро сотрудников банка.

По информации банка, 8 июня 2012 года дело об убийстве пятерых сотрудников отделения «VIP-Центр» «ПриватБанка» в Донецке было направлено в суд с обвинительным заключением. Двоим дончанам, обвиняемым в расстреле всех работников банка, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались двое жителей Запорожской области, продавших оружие грабителям, и должностное лицо частной компании, отвечавшее за систему безопасности в отделении банка.

«ПриватБанк» выплатил вознаграждение в размере 1 млн грн 132 милиционерам Донецка, участвовавшим в раскрытии преступления.