Смертность от меланомы в Украине - одна из самых высоких в мире

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила главный врач Института дерматологии и косметологии Ольга Богомолец.

По ее словам, это связано, в первую очередь, с несвоевременной диагностикой этой онкопатологии.

«На протяжении 10 лет мы проводим систематическую кампанию, посвященную ранней диагностики меланомы и рака кожи. Если диагноз «меланома» ставится несвоевременно, то это практически стопроцентная смерть человека. Меланома сегодня поражает молодых трудоспособных мужчин и женщин», - сказала О.Богомолец.

По ее словам, на сегодняшний день специалисты обнаруживают значительно больше случаев рака кожи и меланомы благодаря большей осведомленности людей.

«Рак кожи и меланома вышли на первое место в структуре онкозаболеваний. Еще 5-7 лет назад были на третьем. Это произошло потому, что мы начали больше загорать, стали больше отдыхать, открылись границы и люди начали выезжать в страны с нехарактерным для нас климатом – ближе к экватору», - объяснила О.Богомолец.

Она напомнила, что сотрудники ее института в свое время провели Всеукраинский марафон здоровья, когда были проведены профилактические осмотры детей-сирот во всех регионах Украины.

«Были осмотрены свыше 63 тысяч детей-сирот, из них 1200 поставлены на диспансерный учет. После проведения марафона, целью которого было предоставление первичной информации людям о признаках перерождения родинок, нам удалось охватить около 5% населения Украины. Ежегодно количество населения, которое мы осматриваем, увеличивается», - сообщила О.Богомолец.

Также она обратилась к кандидатам в народные депутаты и призвала их организовать по всей Украине бесплатный скрининг для украинцев на предмет рака кожи и меланомы.

Она призвала тратить деньги не на бигборды, а использовать миллионные средства для того, чтобы реально помочь людям.

«Мы готовы предоставить возможность тем кандидатам, которые хотят сделать обследование в их регионе, с помощью дистанционной диагностики, когда наши специалисты выедут в регионы, сделают обследование, и люди смогут получить какое-то доброе дело от процесса выборов, когда каждый кандидат пытается повлиять на свой электорат. Средства, которые используются на внешнюю рекламу, на создание определенных политических сентенций и бессмыслиц, если хотя бы часть их будет использована с пользой для здоровья народа, то через несколько выборов мы можем получить уменьшение смертности и продление жизни в Украине. Для этого не надо изменений в Конституцию, никаких реформ», - убеждена О.Богомолец.