В пятницу Украину поджарит до +38°С

На большей территории страны без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут грозовые дожди.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в среднем температура воздуха по стране составит ночью 16-24 градуса, днем 26-34, на юге 30-38 градусов.

В северных областях без осадков. Температура ночью 18-21 градус, днем 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью 16-24 градуса, днем 30-38. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 18-21, днем 29-32 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут грозовые дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем 26-32. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 17-20 градусов, днем 29-32. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 27 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 градуса, днем жара 30-35.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Феодосии, Ялты и Одессы 26 градусов, в районе Севастополя 27.

Погода на курортах в Карпатском регионе 27 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве местами грозовые дожди. Температура ночью 17-20 градусов, днем 28-31. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.