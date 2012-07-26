«Свобода» протестует на Банковой против приезда Кирилла

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 "свободовцев" находятся возле ограждения, которое отделяет подход к АП со стороны улицы Банковой.

В руках они держат партийные флаги и транспаранты, на которых написаны лозунги: "Вон московских оккупантов", "За единую поместную православную церковь с центром в Киеве", "Вон московского попа-колонизатора".

Перед участниками акции выступает лидер киевской организации ВО "Свобода" Андрей Ильенко, который объяснят цель проведения данной акции.

Порядок возле места проведения акции обеспечивают несколько милиционеров, которые контролируют, чтобы "свободовцы" не заходили за ограждение.

Ранее "Свобода" планировала провести акции против приезда в Киев главы РПЦ возле Киево-Печерской Лавры 26 июля и на Европейской площади 27 июля, однако Окружной административный суд Киева запретил их проводить.

В связи с этим представители "Свободы" заявили о намерениях провести акцию возле здания Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, глава РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Украину с трехдневным визитом. Приезд Патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и ко Дню крещения Киевской Руси.

Сразу из аэропорта Кирилл прибудет в Киево-Печерскую Лавру, где встретится с Митрополитом Владимиром и примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви.

Как ожидается, во второй день пребывания патриарха Кирилла в Киеве, 27 июля, утром продолжится заседание Священного синода. После его завершения планируется пресс-конференция.

Кроме того, запланирован молебен на Владимирской горке, а после – торжественная академия по случаю 20-летия предстоятельского служения Митрополита Владимира во дворце «Украина».

На 27 июля также запланирована всенощная служба в Киево-Печерской Лавре на площади перед Успенским собором.

В День крещения Руси, в День святого равноапостольного Князя Владимира, 28 июля, запланирована божественная литургия на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской Лавре при участии Митрополита Владимира и Патриарха Кирилла.