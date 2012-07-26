Девушка на джипе протаранила офис информагентства «Укринформ» (фото)

Об этом в социальной сети Facebook написал один из сотрудников украинского отделения информационного агентства ИТАР-ТАСС, которое находится в том же здании, пишет Тиждень.

По его словам, джип Toyota буквально въехал в помещение первого этажа, проломив стеклянную витрину.

Машина въехала в один из кабинетов "Укринформа", в котором недавно был сделан ремонт.

Перед этим водитель сбила металлический столб, ограждающей тротуар от проезжей части улицы Богдана Хмельницкого.

Девушка, которая находилась за рулем, госпитализирована, других пострадавших нет.