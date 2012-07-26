Девушка на джипе протаранила офис информагентства «Укринформ» (фото)
10:23, 26 июля 2012Общество
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Машина въехала в витрину здания информационного агентства "Укринформ" на улице Богдана Хмельницкого 8/16 в Киеве.
Укринформ как раз завершил ремонт в кабинете, в который въехали, фото Тиждень
Об этом в социальной сети Facebook написал один из сотрудников украинского отделения информационного агентства ИТАР-ТАСС, которое находится в том же здании, пишет Тиждень.
По его словам, джип Toyota буквально въехал в помещение первого этажа, проломив стеклянную витрину.
Машина въехала в один из кабинетов "Укринформа", в котором недавно был сделан ремонт.
Перед этим водитель сбила металлический столб, ограждающей тротуар от проезжей части улицы Богдана Хмельницкого.
Девушка, которая находилась за рулем, госпитализирована, других пострадавших нет.
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