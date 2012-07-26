Московский патриарх в Киеве возглавит заседание Синода РПЦ
Патриарх Московский Кирилл сегодня прибудет в Киев с трехдневным визитом, приуроченным к Дню крещения Руси, и возглавит заседание Священного Синода Русской православной церкви.
Об этом сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.
Заседание Священного Синода Русской православной церкви проходит в украинской столице уже в четвертый раз за последние четыре года. Повестка дня по традиции заранее не обнародуется.
В пятницу, 27 июля, Кирилл совершит праздничный молебен на Владимирской горке.
В субботу, 28 июля - в день памяти святого князя Владимира и праздник крещения Руси - патриарх возглавит Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. Как ожидается, в праздничной литургии примет участие митрополит Киевский Владимир, а также иерархи и клирики Украины.
Затем предстоятель РПЦ возложит цветы к мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора.