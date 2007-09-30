Никто не согласился поработать на коммунистов в Хоружевке

Избирательный штаб Коммунистической партии Украины в Сумской области не смог обеспечить свое представительство в участковой избирательной комиссии на родине Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в селе Хоружевка Недригайловского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в независимом общественном пресс-центре «Сумской выбор – 2007» сообщила секретарь обкома КПУ Александра ПЕРЕРОСЛАЯ.

По ее словам, Хоружевка – единственное село на территории Сумской области, где КПУ обеспечила присутствие только наблюдателя, но не смогла найти человека для робота членом УИК.

«Мы говорили со многими людьми, проживающими в Хоружевке, но ни один из них не согласился представлять нашу политическую силу в участковой избирательной комиссии в этом селе», - рассказала А.ПЕРЕРОСЛАЯ.

По ее словам, КПУ будет вести параллельный подсчет голосов по окончании выборов, а предварительные результаты партия будет иметь в ТИО №158 (г. Сумы) вечером 1 октября, а в других избирательных округах Сумской области – до конца 2 октября.