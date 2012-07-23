Ступку похоронят рядом с Лобановским и Ворониным

Как сообщает Правительственный портал, похороны состоятся в 14.00 (52 участок кладбища).

В дирекции кладбища газете "Сегодня" рассказали, что на этом поле похоронены такие выдающиеся украинцы, как легендарный футболист и наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский, писатель Павел Загребельный, известный модельер Михаил Воронин, политические деятели Александр Зинченко, Георгий Кирпа, Михаил Сирота и другие.

Перед этим, с 10.00 до 13.00, состоится гражданская панихида в зале Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Сегодня в 18.00 в Храме Николая на Аскольдовой могиле в Киеве началось отпевание Б.Ступки.

Как сообщал УНИАН, 22 июля на 71-м году жизни умер Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

***Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовкивского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в представлении «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999 - 2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти ста фильмах.