По факту осквернения мемориала Героям Крут возбуждено уголовное дело

В Черниговской области милиция возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала Героям Крут.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 298 ч. 1 Уголовного кодекса Украины („уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры"), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Сообщение о факте вандализма на территории мемориала Героям Крут поступило в дежурную часть Борзнянского райотдела УМВД 28 сентября около 7.20.

Информация сразу же была передана в областное управление милиции и МВД Украины. Работу правоохранителей на месте возглавил первый заместитель начальника УМВД, полковник милиции Иван КАТЕРИНЧУК. Сейчас для раскрытия этого резонансного преступления привлечены лучшие оперативные сотрудники органов внутренних дел Черниговской области.

В ЦОС отмечают, что ни исполнительная власть, ни органы местного самоуправления не решили вопрос проведения постоянного освещения и обеспечения охраны памятника.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября один из авторов проекта мемориального комплекса Героям Крут, заслуженный деятель искусств Украины Борис ДЕДОВ сообщил, что около 4 часов утра злоумышленники залили желтой краской фундамент мемориала и центральную гранитную плиту со словами Государственного гимна Украины. На цоколе мемориала белой краской было написано “Слава России”. Однако, по словам Б.ДЕДОВА, самый серьезный ущерб был нанесен тем, что вандалы подожгли краску, разлитую в большом количестве. Огонь сильно повредил белый мрамор, который придется заменить. Около 35 метров черной брусчатки тоже “покрасили”.

Это уже не первый случай осквернения памятника Героям Крут. 20 мая этого года на плитах мемориала также была нанесена надпись желтой краской "Слава России" и нецензурные надписи.