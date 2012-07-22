Минобороны РФ подключится к возрождению выпуска Ан-124 «Руслан»

Об этом заявил в субботу журналистам председатель совета директоров украинского АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Сейчас к программе подключается Минобороны России. Не знаю, хорошо или плохо, но это ведомство будет пятым участником программы", - цитирует Богуслаева РИА "Новости".

По его словам, к программе модернизации двигателя для Ан-124-100 ранее уже подключились авиакомпании "Волга-Днепр"и "Полет", АО "Мотор Сич"и ОАКБ "Антонов".

"Мы сбросились по 15 миллионов долларов и делаем новый двигатель для того, чтобы "Руслан"летал дальше. Для этого мы поднимем мощность двигателей с 24 до 27 тонн тяги, а расстояние полета сможем увеличить с 6,5 до 9-11 тысяч километров", - сказал Богуслаев.

Кроме того, по его словам, запорожское авиационное предприятие "Ивченко - Прогресс" планирует принять участие в программе разработки двигателя для самолета Ан-124-300.

"Нужен двигатель взлетной массой 28-32 тонны, и (мы) предлагаем России совместно начать проект по данному мотору. Техническое предложение у нас готово", - заявил генконструктор "Ивченко-Прогресс"Игорь Кравченко.