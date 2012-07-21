Европейский центральный банк обещает, что краха евро не будет
Глава ЕЦБ Драги уверяет, что евро не находится в опасности.
|Евро - вне опасности
Об этом заявил глава ЕЦБ Марио Драги в интервью французской газете "Монд", сообщает ИТАР-ТАСС.
"У ЕЦБ нет никаких табу касательно мер по сохранению евро", - подчеркнул М.Драги.
"Распада зоны евро не будет, так как не следует недооценивать те усилия, которые уже предприняли лидеры стран ЕС по созданию валютно-экономического союза, а также поддержки со стороны народов Европы, - заметил глава ЕЦБ. – Задача сохранения евро является частью мандата нашего банка, и мы сделаем в этих целях все необходимое".
М.Драги подчеркнул, что евро не находится в опасности, хотя ряд аналитиков и предсказывают крах единой европейской валюты. Он также отметил, что неизбежным является создание странами зоны евро более тесного финансового, бюджетного и политического союза.