Европейский центральный банк обещает, что краха евро не будет

Об этом заявил глава ЕЦБ Марио Драги в интервью французской газете "Монд", сообщает ИТАР-ТАСС.

"У ЕЦБ нет никаких табу касательно мер по сохранению евро", - подчеркнул М.Драги.

"Распада зоны евро не будет, так как не следует недооценивать те усилия, которые уже предприняли лидеры стран ЕС по созданию валютно-экономического союза, а также поддержки со стороны народов Европы, - заметил глава ЕЦБ. – Задача сохранения евро является частью мандата нашего банка, и мы сделаем в этих целях все необходимое".

М.Драги подчеркнул, что евро не находится в опасности, хотя ряд аналитиков и предсказывают крах единой европейской валюты. Он также отметил, что неизбежным является создание странами зоны евро более тесного финансового, бюджетного и политического союза.