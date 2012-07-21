Музей истории Киева можно разместить в Гостином дворе

Об этом говорится в заявлении фракции «УДАР» в Киевсовете, переданном агентству УНИАН.

Депутаты требуют передать помещение Гостиного двора в собственность киевской общины и не допустить его приватизацию.

“Мы предлагаем такой обмен. Пусть этот “новодел” на углу улиц Пушкинской и Богдана Хмельницкого забирают в государственную собственность и отдают «Укрреставрации», а в Гостином дворе поселится Музей истории Киева, и таким образом после многих лет скитаний и существования в коробках наконец получит достойное помещение для своей экспозиции”, - отмечают в “УДАРе”.

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Как сообщал УНИАН, существует решение киевской власти разместить Музей истории Киева в скандально известной новостройке на ул. Богдана Хмельницкого, 7, которая была передана застройщиком в коммунальную собственность города.

26 апреля Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

ПАО «Укрреставрация» является официальным арендатором Гостиного двора.

В связи с активными действиями застройщика сейчас Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции сооружения и постоянно дежурят на его территории.

17 июля Окружной административный суд Киева отказался обеспечить приостановку постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.