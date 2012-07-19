В центре Киева продолжают голодать в защиту украинского языка

Под Украинским домом продолжают голодать в защиту украинского языка.

По информации Украинской правды там голодают 5 человек.

Как известно, вчера официально было объявлено о прекращении голодовки под Украинским домом. Защитники украинского языка решились на это, поскольку увидели, что "такие действия не приводят ни к какому результату". Вместо этого они обещают проводить акции против принятого парламентом языкового закона в регионах, пишет Коммерсант в Украине.

Отказываться от защиты украинского языка участники акции не намерены. Они обещают проводить различные мероприятия в регионах и в столице. «Это будут и акции протеста, и культурные мероприятия. Главное, что для оппозиционной борьбы мы должны быть здоровыми и сильными, поэтому мы прекращаем голодать»,— объяснила Оксана Неживенко.

В объединенной оппозиции в целом положительно оценили решение молодых активистов. При этом один из источников издания признал, что оппозиционные депутаты до последнего пытались взять гражданскую акцию под свой контроль. "Мы видели, что акция превращается в позорный балаган и маргинализируется. Это и нужно было власти — показать, что большинство населения не поддерживает оппозицию,— рассказал источник в "Батькивщине".— Но они нас не слушали, и все решали сами. Дети заигрались в политику после того, как их первый раз показали по телевизору".

С прекращением голодовки однако же согласились не все. Несколько человек все же решили остаться под Украинским домом. "Акция протеста — это не лечебное голодание, у меня жена, когда хотела похудеть, держалась дольше. Мы выдвинули требования и, пока они не выполнены, не собираемся уходить и прислушиваться к мнению истеричных девушек, только вчера пришедших в политику. Пусть милиция выносит нас отсюда вперед ногами",— заявил заместитель главы "Коалиции участников помаранчевой революции" Вадим Лисовой.