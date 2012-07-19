Украине грозят масштабные потопы

08:12, 19 июля 2012
Общество
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Украине пора принимать срочные меры, чтобы избежать катастрофических последствий оползней, наводнений и ураганов в будущем, считают эксперты.

Экологи: Мы подошли к какой-то черте в отношении того, что мы сделали с природой

По мнению метеорологов, в будущем стихийные бедствия усилятся, а их последствия станут более разрушительными.

«Мне представляется, что мы подошли к какой-то черте в отношении того, что мы сделали с природой, и через 10—20 лет мы пройдем этот рубеж, и все последующее будет просто катастрофическим — большие жертвы, большие ущербы, — рассказывает "Сегодня" председатель Национального экологического центра Украины Ярослав Мовчан. — Есть еще инерция возможностей природы, раньше она балансировала, но дальше оно посыплется, то есть вода в горах не будет удерживаться, вода в реках не будет удерживаться, и в конце концов дамбы начнут падать».

Эксперты считают, что оползни и наводнения, которых будет все больше, — также результат строительства на берегах жилья, плюс- строительства дамб, мостов и водохранилищ. В тех же Карпатах причиной оползней называют массовую вырубку лесов еще в послевоенные годы, а в Крыму — отсутствие естественных пляжей.

Причинами более частых капризов природы также называют взаимодействие стихийных аномалий, связанных с глобальным потеплением и смещением тектонических масс и человеческого фактора: за сутки может выпасть сезонная норма, а потом регион месяцами страдает от засухи.

«Мы оставили побережье Черного моря без твердого стока, который был амортизатором, сегодня у нас съедены пляжи западного побережья Крыма, — говорит доктор технических наук Евгений Яковлев. — У нас за 30 лет утроилось количество оползней, разрушены набережные в Ялте, в Алуште и на западе полуострова. Пришло время уменьшить техногенные нагрузки на природу».

Эксперт добавляет, что еще одна причина оползней — то, что 70% территории Украины — лесовые грунты, которые чувствительны к дополнительной воде и теплу: «Это как сахар-рафинад — он жесткий, пока сухой».

По мнению экологов, предотвратить все наводнения не получится, но можно постараться уменьшить ущерб и количество возможных жертв. «Если люди строят на берегу кемпинги, домики, коттеджи двухэтажные, они должны понимать, что раз в 20—30 лет они этого всего лишатся», — заявляет завкафедрой океанологии географического факультета МГУ Сергей Добролюбов. По мнению экспертов, для этого необходимо вырабатывать систему предупреждения стихийных бедствий. Те, что есть сейчас, уже неактуальны.

 

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