Центр польской культуры получит помещение

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, городской председатель Виктор Анушкевичус подписал декларацию о намерении передать помещение для создания Польского культурного центра. С польской стороны декларацию подписала председатель Всеукраинского союза общественных организаций «Федерация польских организаций в Украине» Эмилия Хмелева.

«Создание польского культурного центра в нашем городе свидетельствует не только о прекрасных двусторонних отношениях как на уровне муниципалитетов побратимских городов, так и на уровне двух государств – Польши и Украины. То, что делается на уровне президентов, на уровне министерств иностранных дел, муниципалитетов, – это очень хорошо, но то, что делается на уровне общин, еще лучше», - отметил В.Анушкевичус.

Стороны засвидетельствовали сотрудничество с целью скорейшего создания Центра польской культуры и европейского диалога, задачей которого будет, прежде всего, обеспечение соответствующих условий развития польской общины города, распространение польской культуры в Ивано-Франковской области, инициатива и поддержка деятельности в интересах диалога и понимания между обоими народами, поддержка европейских стремлений Украины, построение активного и крепкого гражданского общества в Украине, обмен польским опытом демократических преобразований с украинскими партнерами.